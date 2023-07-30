Повітряна тривога в Україні: загроза балістики

Людей закликали перебувати в укриттях

Сьогодні зранку, 30 липня, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування ракет з балістичною траєкторією польоту.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"В областях, де оголошено тривогу – загроза застосування балістичного озброєння!" — йдеться у повідомленні.

Людей закликали перебувати в укриттях.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях України:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

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