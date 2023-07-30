Повітряна тривога в Україні: загроза балістики
30 липня 2023 09:44
Людей закликали перебувати в укриттях
Сьогодні зранку, 30 липня, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування ракет з балістичною траєкторією польоту.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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"В областях, де оголошено тривогу – загроза застосування балістичного озброєння!" — йдеться у повідомленні.
Людей закликали перебувати в укриттях.
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях України:
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