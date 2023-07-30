Воздушная тревога в Украине: угроза баллистики

Людей призвали находиться в укрытиях

Сегодня утром, 30 июля, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения ракет с баллистической траекторией полета.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"В областях, где объявлена тревога — угроза применения баллистического вооружения!" — говорится в сообщении.

Людей призвали находиться в укрытиях.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога объявлена в таких областях Украины:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

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