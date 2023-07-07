Повітряна тривога в Україні вдень 7 липня: загроза застосування балістичних ракет

Людей закликали перебувати в укриттях

Сьогодні, 7 липня, о 17:55 з'явилася інформація про загрозу застосування російськими окупантами балістичних ракет. Наразі повітряна тривога оголошена у декількох областях України.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Моніторингові Telegram-канали пишуть, що є загроза застосування ракет з балістичною траєкторією польоту.

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Станом на 18:02 повітряну тривогу оголошено в таких областях України:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти Чугуївського, Харківського, Ізюмського, Куп‘янського району. Також протягом доби від вибухонебезпечних предметів постраждало двоє людей.