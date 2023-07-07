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Воздушная тревога в Украине: угроза применения баллистических ракет

7 июля 2023 18:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине днем 7 июля: угроза применения баллистических ракет
Людей призвали находиться в укрытиях
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 июля, в 17:55 появилась информация об угрозе применения российскими оккупантами баллистических ракет. В настоящее время воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Воздушная тревога в Украине

Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что есть угроза применения ракет с баллистической траекторией полета.

Пост
Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

По состоянию на 18:02 воздушная тревога объявлена в следующих областях Украины:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии приграничные населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Изюмского, Купянского района. Также в течение суток от взрывоопасных предметов пострадали два человека.

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