Воздушная тревога в Украине днем 7 июля: угроза применения баллистических ракет

Воздушная тревога в Украине: угроза применения баллистических ракет
Сегодня, 7 июля, в 17:55 появилась информация об угрозе применения российскими оккупантами баллистических ракет. В настоящее время воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Воздушная тревога в Украине
Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что есть угроза применения ракет с баллистической траекторией полета.
По состоянию на 18:02 воздушная тревога объявлена в следующих областях Украины:
Напомним, в течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии приграничные населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Изюмского, Купянского района. Также в течение суток от взрывоопасных предметов пострадали два человека.