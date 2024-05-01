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Повітряна тривога — ворог запускає керовані авіабомби

1 травня 2024 05:11
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вночі 1 травня
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога в Україні вночі 1 травня лунає на півдні та південному сході нашої країни. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу застосування авіаційних засобів Росії на прифронтових територіях і пуски КАБів на Запоріжжі.

На актуальній карті повітряних тривог червоні: Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області та Крим.  

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Повітряна тривога в Україні вночі 1 травня
Повітряна тривога в Україні 1 травня. Скриншот: alerts.in.ua

Повітряна тривога 1 травня

Про активність ворожої авіації у небі Запорізької області попереджає голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Повідомлення голови Запорізької ОВА про активність ворожої авіації
Скриншот з Telegram/Іван Федоров

Новина доповнюється. 

Крим
Донецька область
Запорізька область
Херсонська область
повітряна тривога

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