Повітряна тривога — ворог запускає керовані авіабомби
1 мая 2024 05:11
Фото ілюстративне
Повітряна тривога в Україні вночі 1 травня лунає на півдні та південному сході нашої країни. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу застосування авіаційних засобів Росії на прифронтових територіях і пуски КАБів на Запоріжжі.
На актуальній карті повітряних тривог червоні: Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області та Крим.
Читайте также:
Повітряна тривога 1 травня
Про активність ворожої авіації у небі Запорізької області попереджає голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Новина доповнюється.
Читайте Новини.LIVE!