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Повітряна тривога в Україні вночі 1 травня лунає на півдні та південному сході нашої країни. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу застосування авіаційних засобів Росії на прифронтових територіях і пуски КАБів на Запоріжжі.

На актуальній карті повітряних тривог червоні: Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області та Крим.

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Повітряна тривога в Україні 1 травня. Скриншот: alerts.in.ua

Повітряна тривога 1 травня

Про активність ворожої авіації у небі Запорізької області попереджає голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Скриншот з Telegram/Іван Федоров

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