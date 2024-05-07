Повітряна тривога в Україні 7 травня

Повітряна тривога — загроза ударів БпЛА
7 травня 2024 23:44
Фото ілюстративне
В Україні під час повітряної тривоги пізно ввечері, 7 травня, оголосили про загрозу ударів "шахедами" та активність ворожої тактичної авіації.
Про це у вівторок, 7 травня, повідомляють Повітряни сили ЗСУ.
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Станом на 23:48 на карті повітряних тривог "почервоніли" Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області, а таком тимчасово окуповані території.
Раніше про загрозу обстрілів з неба написали в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.
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