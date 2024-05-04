Повітряна тривога — загроза ударів БпЛА на сході України
4 травня 2024 00:57
Ворожий безпілотник у небі. Фото ілюстративне: antimafia.se
Повітряна тривога в Україні вночі 4 травня охопили декілька регіонів на сході України. Військові повітряних сил попередили українців про рух ворожих БПЛА з Бєлгородщини.
Про небезпеку повідомляє телеграм-канал Повітряні Сили ЗС України.
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Станом на 00:59 "червоні" Дніпропетровська, Харківська та Сумська області, а також тимчасово окуповані території.
О 01:01 стало відомо, що ворожі "шахеди" летять у бік Харкова, ще одна група безпілотників рухається у південному напрямку, курс на Дніпропетровщину.
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