Ворожий безпілотник у небі. Фото ілюстративне: antimafia.se

Повітряна тривога в Україні вночі 4 травня охопили декілька регіонів на сході України. Військові повітряних сил попередили українців про рух ворожих БПЛА з Бєлгородщини.

Про небезпеку повідомляє телеграм-канал Повітряні Сили ЗС України.

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Станом на 00:59 "червоні" Дніпропетровська, Харківська та Сумська області, а також тимчасово окуповані території.

Карта повітряних тривог в Україні 4 травня. Скриншот alerts.in.ua

О 01:01 стало відомо, що ворожі "шахеди" летять у бік Харкова, ще одна група безпілотників рухається у південному напрямку, курс на Дніпропетровщину.

Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

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