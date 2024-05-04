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Повітряна тривога — загроза ударів БпЛА на сході України

4 травня 2024 00:57
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вночі 4 травня
Ворожий безпілотник у небі. Фото ілюстративне: antimafia.se
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога в Україні вночі 4 травня охопили декілька регіонів на сході України. Військові повітряних сил попередили українців про рух ворожих БПЛА з Бєлгородщини.

Про небезпеку повідомляє телеграм-канал Повітряні Сили ЗС України

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Повітряна тривога вночі 4 травня 

Станом на 00:59 "червоні" Дніпропетровська, Харківська та Сумська області, а також тимчасово окуповані території.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 4 травня
Карта повітряних тривог в Україні 4 травня. Скриншот alerts.in.ua

О 01:01 стало відомо, що ворожі "шахеди" летять у бік Харкова, ще одна група безпілотників рухається у південному напрямку, курс на Дніпропетровщину. 

Повідомлення про рух шахедів в Україні
Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Новина доповнюється. 

Харків
повітряна тривога

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