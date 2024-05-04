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У Павлограді на Дніпропетровщині після вибуху частково зникло світло — телеграм-канали

4 травня 2024 01:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Вибухи у Павлограді Дніпропетровської області
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Про вибухи у Павлограді на Дніпропропетровщині вночі 4 травня повідомляють телеграм-канали. Користувачі пишуть, що у деяких районах міста зникло світло.

Про рух ворожих безпілотників у напрямку Павлограду сповіщають Повітряні сили ЗСУ. 

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Вибухи на Дніпропетровщині вночі 4 травня 

О 01:30 місцевий телеграм-канал написав, що після вибуху у деяких районах міста зникло світло. 

Повідомлення про зникнення світла у Павлограді

О 01:40 у соцмережах знову написали про наближення групи "шахедів" до Павлограду.

Ворожі безпілотники летять у бік Павлограду Дніпропетровської області

Новина доповнюється. 

вибух
Дніпропетровська область
повітряна тривога

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