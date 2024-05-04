Вибухи у Павлограді Дніпропетровської області

У Павлограді на Дніпропетровщині після вибуху частково зникло світло — телеграм-канали
4 травня 2024 01:35
Фото ілюстративне
Про вибухи у Павлограді на Дніпропропетровщині вночі 4 травня повідомляють телеграм-канали. Користувачі пишуть, що у деяких районах міста зникло світло.
Про рух ворожих безпілотників у напрямку Павлограду сповіщають Повітряні сили ЗСУ.
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Вибухи на Дніпропетровщині вночі 4 травня
О 01:30 місцевий телеграм-канал написав, що після вибуху у деяких районах міста зникло світло.
О 01:40 у соцмережах знову написали про наближення групи "шахедів" до Павлограду.
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