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Повітряна тривога — загроза вибухів на півдні та в центрі України

11 квітня 2024 01:53
оновлено: 01:54
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога — загроза вибухів на півдні та в центрі України
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога в Україні вночі, 11 квітня, поширалася на у центральних регіонах та на півдні країни. Про запуски ворожих БпЛА повідомляють Повітряни сили ЗСУ.

Про небезпеку сповіщає Офіційна карта повітряних тривог в Україні

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Повітряна тривога в Україні 11 квітня

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Карта повітряних тривог в Україні вночі 11 квітня. Фото: alerts.in.ua

Станом на 01:21 повітряна тривога знову оголошена в Одеській області. 

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Звідки летять ворожі дрони інфомують віськові Повітряних сил.

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Станом на 01:19 — в напрямку Одеси рухається російська ракета.

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Станом на 01:48 ворожі дрони зафіксовані у небі над Київщиною, Дніпропетровщиною, у Вінницькій, Миколаївській областях. Повітряна тривога оголошена у Харківській області! 

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Новина доповнюється. 

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