Повітряна тривога — загроза вибухів на півдні та в центрі України
11 квітня 2024 01:53
оновлено: 01:54
Фото ілюстративне
Повітряна тривога в Україні вночі, 11 квітня, поширалася на у центральних регіонах та на півдні країни. Про запуски ворожих БпЛА повідомляють Повітряни сили ЗСУ.
Про небезпеку сповіщає Офіційна карта повітряних тривог в Україні.
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Станом на 01:21 повітряна тривога знову оголошена в Одеській області.
Звідки летять ворожі дрони інфомують віськові Повітряних сил.
Станом на 01:19 — в напрямку Одеси рухається російська ракета.
Станом на 01:48 ворожі дрони зафіксовані у небі над Київщиною, Дніпропетровщиною, у Вінницькій, Миколаївській областях. Повітряна тривога оголошена у Харківській області!
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