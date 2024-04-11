Повітряна тривога — загроза вибухів на півдні та в центрі України

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Повітряна тривога в Україні вночі, 11 квітня, поширалася на у центральних регіонах та на півдні країни. Про запуски ворожих БпЛА повідомляють Повітряни сили ЗСУ.

Про небезпеку сповіщає Офіційна карта повітряних тривог в Україні.

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Повітряна тривога в Україні 11 квітня

Карта повітряних тривог в Україні вночі 11 квітня. Фото: alerts.in.ua

Станом на 01:21 повітряна тривога знову оголошена в Одеській області.

Звідки летять ворожі дрони інфомують віськові Повітряних сил.

Станом на 01:19 — в напрямку Одеси рухається російська ракета.

Станом на 01:48 ворожі дрони зафіксовані у небі над Київщиною, Дніпропетровщиною, у Вінницькій, Миколаївській областях. Повітряна тривога оголошена у Харківській області!

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