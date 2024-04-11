Воздушная тревога — угроза взрывов на юге и в центре Украины
11 апреля 2024 01:53
обновлено: 01:54
Фото иллюстративное
Воздушная тревога в Украине ночью, 11 апреля, распространялась в центральных регионах и на юге страны. О запусках враждебных БПЛА сообщают Воздушные силы ВСУ.
Об опасности сообщает Официальная карта воздушных тревог в Украине.
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Воздушная тревога 11 апреля
По состоянию на 1:21 воздушная тревога снова объявлена в Одесской области.
Откуда летят вражеские дроны информируют военные Воздушные силы.
По состоянию на 01:19 в сторону Одессы движется российская ракета.
По состоянию на 01:48 вражеские дроны зафиксированы в небе над Киевщиной, Днепропетровщиной, в Винницкой, Николаевской областях. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области!
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