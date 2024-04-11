Воздушная тревога — угроза взрывов на юге и в центре Украины

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Воздушная тревога в Украине ночью, 11 апреля, распространялась в центральных регионах и на юге страны. О запусках враждебных БПЛА сообщают Воздушные силы ВСУ.

Об опасности сообщает Официальная карта воздушных тревог в Украине.

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Воздушная тревога 11 апреля

Карта воздушных тревог в Украине ночью 11 апреля. Фото: alerts.in.ua

По состоянию на 1:21 воздушная тревога снова объявлена в Одесской области.

Откуда летят вражеские дроны информируют военные Воздушные силы.

По состоянию на 01:19 в сторону Одессы движется российская ракета.

По состоянию на 01:48 вражеские дроны зафиксированы в небе над Киевщиной, Днепропетровщиной, в Винницкой, Николаевской областях. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области!

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