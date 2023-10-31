Повітряна тривога зараз 31 жовтня — які області під загрозою

Ворог запускає ракети по Україні. Фото: російські ЗМІ

Росія не дає спокою українцям цієї ночі. Повітряна тривога в країні зараз, 31 жовтня, розширюється. У небезпеці більшість областей України. Нині лунає сигнал тривоги у столиці.

Про це повідомляють Карта повітряних тривог.

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Військові пишуть про ракетну небезпеку та можливу атаку безпілотників.

Нагадаємо, 31 жовтня, близько 10:55 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.