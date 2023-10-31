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Повітряна тривога знову шириться Україною — загроза ракет та безпілотників

31 жовтня 2023 23:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога зараз 31 жовтня — які області під загрозою
Ворог запускає ракети по Україні. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Росія не дає спокою українцям цієї ночі. Повітряна тривога в країні зараз, 31 жовтня, розширюється. У небезпеці більшість областей України. Нині лунає сигнал тривоги у столиці.

Про це повідомляють Карта повітряних тривог.

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Повітряна тривога зараз 31 жовтня, карта тривог

Військові пишуть про ракетну небезпеку та можливу атаку безпілотників.

Нагадаємо, 31 жовтня, близько 10:55 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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