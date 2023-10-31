Повітряна тривога зараз 31 жовтня — які області під загрозою

Повітряна тривога знову шириться Україною — загроза ракет та безпілотників
31 жовтня 2023 23:25
Ворог запускає ракети по Україні. Фото: російські ЗМІ
Росія не дає спокою українцям цієї ночі. Повітряна тривога в країні зараз, 31 жовтня, розширюється. У небезпеці більшість областей України. Нині лунає сигнал тривоги у столиці.
Про це повідомляють Карта повітряних тривог.
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Військові пишуть про ракетну небезпеку та можливу атаку безпілотників.
Нагадаємо, 31 жовтня, близько 10:55 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
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