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Воздушная тревога снова распространяется по Украине — угроза ракет и беспилотников

31 октября 2023 23:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога сейчас 31 октября – какие области под угрозой
Враг запускает ракеты по Украине. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Россия не дает покоя украинцам этой ночью. Воздушная тревога в стране сейчас 31 октября расширяется. В опасности большинство областей Украины. Сейчас раздается сигнал тревоги в столице.

Об этом сообщает Карта воздушных тревог.

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Военные пишут о ракетной опасности и возможной атаке беспилотников.

Напомним, 31 октября, около 10:55 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

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