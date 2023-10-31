Воздушная тревога сейчас 31 октября – какие области под угрозой

Воздушная тревога снова распространяется по Украине — угроза ракет и беспилотников
31 октября 2023 23:25
Враг запускает ракеты по Украине. Фото: российские СМИ
Россия не дает покоя украинцам этой ночью. Воздушная тревога в стране сейчас 31 октября расширяется. В опасности большинство областей Украины. Сейчас раздается сигнал тревоги в столице.
Об этом сообщает Карта воздушных тревог.
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Военные пишут о ракетной опасности и возможной атаке беспилотников.
Напомним, 31 октября, около 10:55 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
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