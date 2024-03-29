Повітряні сили попередили про зліт літаків Ту-95МС

Російські бомбардувальники Ту-95 МС. Фото: росЗМі

Повітряні сили Збройних сил України попередили українців про зліт чотирьох літаків Ту-95МС в п'ятницю, 29 березня. Борти летять в південно-східному напрямку.

Про це Повітряні сили повідомляють в Telegram.

Читайте також:

Попередження від Повітряних сил

"Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку", — зазначили військові.

Захисники додали, що в разі небезпеки ракетного обстрілу та пусків крилатих ракет повідомлять окремо, і також закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, в матеріалі Новини.LIVE розповідали про бомбардувальники Ту-95МС та чим вони небезпечні. Так, ці літаки складають основу стратегічної авіації ВКС РФ та є носіями крилатих ракет Х-101/Х-555, якими й обстрілюють українські міста. Як відомо, саме ці борти масово атакували Київ 21 березня.