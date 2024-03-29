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Воздушные силы предупредили о взлете самолетов Ту-95МС

29 марта 2024 00:42
обновлено: 01:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушные силы предупредили о взлете самолетов Ту-95МС
Российские бомбардировщики Ту-95 ТС. Фото: росЗМи
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили украинцев о взлете четырех самолетов Ту-95МС в пятницу, 29 марта. Борты летят в юго-восточном направлении.

Об этом Воздушные силы сообщают в Telegram.

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"Зафиксирована активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении", — отметили военные.

Защитники добавили, что в случае опасности ракетных обстрелов и пусков крылатых ракет сообщат отдельно, и также призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, в материале Новини.LIVE рассказывали о бомбардировщиках Ту-95МС и чем они опасны. Эти самолеты составляют основу стратегической авиации ВКС РФ и являются носителями крылатых ракет Х-101/Х-555, которыми и обстреливают украинские города. Как известно, именно эти борта массово атаковали Киев 21 марта.

воздушная тревога
ракеты
самолеты
опасность
война в Украине
війна
Россия

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