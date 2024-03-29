Воздушные силы предупредили о взлете самолетов Ту-95МС
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили украинцев о взлете четырех самолетов Ту-95МС в пятницу, 29 марта. Борты летят в юго-восточном направлении.
Об этом Воздушные силы сообщают в Telegram.
Предупреждение от Воздушных сил
"Зафиксирована активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении", — отметили военные.
Защитники добавили, что в случае опасности ракетных обстрелов и пусков крылатых ракет сообщат отдельно, и также призвали не игнорировать воздушную тревогу.
Напомним, в материале Новини.LIVE рассказывали о бомбардировщиках Ту-95МС и чем они опасны. Эти самолеты составляют основу стратегической авиации ВКС РФ и являются носителями крылатых ракет Х-101/Х-555, которыми и обстреливают украинские города. Как известно, именно эти борта массово атаковали Киев 21 марта.
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