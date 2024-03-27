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Повітряні сили попереджають про пуски ракет — яка область в небезпеці

27 березня 2024 22:22
оновлено: 22:29
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Повітряні сили попереджають про пуски ракет — яка область в небезпеці
Запуск балістичної ракети. Фото ілюстративне. Фото: AFP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Повітряну тривогу ввечері 27 березня оголосили у декількох областях України.  Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Повітряна тривога

"Зафіксовано пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку південних областей!" — йдеться у повідомленні.

Повітряні сили попереджають про пуски ракет — яка область в небезпеці - фото 1
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Повітряні сили попереджають про пуски ракет — яка область в небезпеці - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Влада Одещини закликає громадян перейти в укриття.

Повітряні сили попереджають про пуски ракет — яка область в небезпеці - фото 3
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Також повідомляється про застосування авіації біля прифронтових регіонів. 

Повітряні сили попереджають про пуски ракет — яка область в небезпеці - фото 4
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що 27 березня о 22:00 Україною почала ширитися повітряна тривога. 

Також ми писали про те, що росіяни атакували Харків авіабомбою. 

 

Україна
ракета
повітряна тривога
Повітряні Сили ЗСУ
авіація

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