Повітряні сили попереджають про пуски ракет — яка область в небезпеці
27 березня 2024 22:22
оновлено: 22:29
Запуск балістичної ракети. Фото ілюстративне. Фото: AFP
Повітряну тривогу ввечері 27 березня оголосили у декількох областях України. Російські окупанти запустили ракети.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
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"Зафіксовано пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку південних областей!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Влада Одещини закликає громадян перейти в укриття.
Також повідомляється про застосування авіації біля прифронтових регіонів.
Нагадаємо, що 27 березня о 22:00 Україною почала ширитися повітряна тривога.
Також ми писали про те, що росіяни атакували Харків авіабомбою.
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