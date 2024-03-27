Повітряні сили попереджають про пуски ракет — яка область в небезпеці

Запуск балістичної ракети. Фото ілюстративне. Фото: AFP

Повітряну тривогу ввечері 27 березня оголосили у декількох областях України. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога

"Зафіксовано пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку південних областей!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Влада Одещини закликає громадян перейти в укриття.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Також повідомляється про застосування авіації біля прифронтових регіонів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що 27 березня о 22:00 Україною почала ширитися повітряна тривога.

Також ми писали про те, що росіяни атакували Харків авіабомбою.