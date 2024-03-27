Повітряні сили попереджають про пуски ракет — яка область в небезпеці

Запуск баллистической ракеты. Фото иллюстративный. Фото: AFP

Воздушная тревога вечером 27 марта была объявлена в нескольких областях Украины. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Воздушная тревога

"Зафиксированы пуски ракет Х-22 с Черного моря в направлении южных областей!" – говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Власти Одесщины призывают граждан перейти в укрытие.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Также сообщается о применении авиации возле прифронтовых регионов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что 27 марта в 22:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога.

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