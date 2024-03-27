Повітряні сили попереджають про пуски ракет — яка область в небезпеці

Воздушные силы предупреждают о пусках ракет — какая область в опасности
27 марта 2024 22:22
обновлено: 22:29
Запуск баллистической ракеты. Фото иллюстративный. Фото: AFP
Воздушная тревога вечером 27 марта была объявлена в нескольких областях Украины. Российские оккупанты запустили ракеты.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
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"Зафиксированы пуски ракет Х-22 с Черного моря в направлении южных областей!" – говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Власти Одесщины призывают граждан перейти в укрытие.
Также сообщается о применении авиации возле прифронтовых регионов.
Напомним, что 27 марта в 22:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога.
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