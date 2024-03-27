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Воздушные силы предупреждают о пусках ракет — какая область в опасности

27 марта 2024 22:22
обновлено: 22:29
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Повітряні сили попереджають про пуски ракет — яка область в небезпеці
Запуск баллистической ракеты. Фото иллюстративный. Фото: AFP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Воздушная тревога вечером 27 марта была объявлена в нескольких областях Украины. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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"Зафиксированы пуски ракет Х-22 с Черного моря в направлении южных областей!" – говорится в сообщении.

Воздушные силы предупреждают о пусках ракет - какая область в опасности - фото 1
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Сейчас карта тревог выглядит так:

Воздушные силы предупреждают о пусках ракет - какая область в опасности - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Власти Одесщины призывают граждан перейти в укрытие.

Воздушные силы предупреждают о пусках ракет - какая область в опасности - фото 3
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Также сообщается о применении авиации возле прифронтовых регионов.

Воздушные силы предупреждают о пусках ракет — какая область в опасности - фото 4
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что 27 марта в 22:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога.

Также мы писали о том, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

 

Украина
ракета
воздушная тревога
Воздушные Силы ВСУ
авиация

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