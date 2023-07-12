Повітряні сили повідомили про успішне нічне полювання на "Шахеди"
Росіяни у ніч з 11 на 12 липня здійснили чергову дронову атаку на Україну. Із 15 запущених безпілотників підрозділами Сил оборони було знищено 11.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.
Атака дронів
У ніч проти 12 липня російські окупаційні війська здійснили чергову спробу атаки на територію України дронами-камікадзе Shahed-136/131.
Безпілотники запускалися з північно-східного напрямку, з району Курська.
Усього росіяни використали під час цієї нічної атаки 15 дронів іранського виробництва.
Успішна робота ППО
Із 15 безпілотників було збито 11 одиниць. Усі — в зоні відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід".
У "полюванні" на дрони брали участь, зокрема:
- зенітні ракетні підрозділи;
- винищувальна авіацію;
- мобільні вогневі групи Повітряних сил.
Крім того, була використана протиповітряна оборона інших частин Сил оборони України.
Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація повідомила, що в столичному регіоні були знешкоджені і знищені усі повітряні цілі російської армії.