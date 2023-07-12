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Повітряні сили повідомили про успішне нічне полювання на "Шахеди"

12 липня 2023 09:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Повітряні сили повідомили про успішне нічне полювання на "Шахеди"
Нічна робота ППО. Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни у ніч з 11 на 12 липня здійснили чергову дронову атаку на Україну. Із 15 запущених безпілотників підрозділами Сил оборони було знищено 11.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

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Атака дронів

У ніч проти 12 липня російські окупаційні війська здійснили чергову спробу атаки на територію України дронами-камікадзе Shahed-136/131.

Безпілотники запускалися з північно-східного напрямку, з району Курська.

Усього росіяни використали під час цієї нічної атаки 15 дронів іранського виробництва.

Успішна робота ППО

Із 15 безпілотників було збито 11 одиниць. Усі — в зоні відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід".

У "полюванні" на дрони брали участь, зокрема:

  • зенітні ракетні підрозділи;
  • винищувальна авіацію;
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил.

Крім того, була використана протиповітряна оборона інших частин Сил оборони України.

Повітряні сили про атаку дронів 12 липня
Повітряні сили про атаку дронів 12 липня

Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація повідомила, що в столичному регіоні були знешкоджені і знищені усі повітряні цілі російської армії.

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