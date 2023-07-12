Повітряні сили повідомили про успішне нічне полювання на "Шахеди"

Нічна робота ППО. Фото з відкритих джерел

Росіяни у ніч з 11 на 12 липня здійснили чергову дронову атаку на Україну. Із 15 запущених безпілотників підрозділами Сил оборони було знищено 11.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

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Атака дронів

У ніч проти 12 липня російські окупаційні війська здійснили чергову спробу атаки на територію України дронами-камікадзе Shahed-136/131.

Безпілотники запускалися з північно-східного напрямку, з району Курська.

Усього росіяни використали під час цієї нічної атаки 15 дронів іранського виробництва.

Успішна робота ППО

Із 15 безпілотників було збито 11 одиниць. Усі — в зоні відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід".

У "полюванні" на дрони брали участь, зокрема:

зенітні ракетні підрозділи;

винищувальна авіацію;

мобільні вогневі групи Повітряних сил.

Крім того, була використана протиповітряна оборона інших частин Сил оборони України.

Повітряні сили про атаку дронів 12 липня

Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація повідомила, що в столичному регіоні були знешкоджені і знищені усі повітряні цілі російської армії.