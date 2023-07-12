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Воздушные силы сообщили об успешной ночной охоте на "Шахеды"

12 июля 2023 09:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Воздушные силы сообщили об успешной ночной охоте на "Шахеды"
Ночная работа ПВО. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россияне в ночь с 11 на 12 июля совершили очередную дроновую атаку на Украину. Из 15 запущенных беспилотников подразделениями сил обороны было уничтожено 11.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

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Атака дронов

В ночь на 12 июля российские оккупационные войска предприняли очередную попытку атаки на территорию Украины дронами-камикадзе Shahed-136/131.

Беспилотники запускались с северо-восточного направления, из района Курска.

Всего россияне использовали во время этой ночной атаки 15 дронов иранского производства.

Успешная работа ПВО

Из 15 беспилотников было сбито 11 единиц. Все — в зоне ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток".

В "охоте" на дроны участвовали, в частности:

  • зенитные ракетные подразделения;
  • истребительная авиацию;
  • мобильные огневые группы воздушных сил.

Кроме того, была использована противовоздушная оборона других частей сил обороны Украины.

Воздушные силы об атаке дронов 12 июля
Воздушные силы об атаке дронов 12 июля

Напомним, Киевская городская военная администрация сообщила, что в столичном регионе были уничтожены и уничтожены все воздушные цели российской армии.

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