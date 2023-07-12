Воздушные силы сообщили об успешной ночной охоте на "Шахеды"

Ночная работа ПВО. Фото из открытых источников

Россияне в ночь с 11 на 12 июля совершили очередную дроновую атаку на Украину. Из 15 запущенных беспилотников подразделениями сил обороны было уничтожено 11.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

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Атака дронов

В ночь на 12 июля российские оккупационные войска предприняли очередную попытку атаки на территорию Украины дронами-камикадзе Shahed-136/131.

Беспилотники запускались с северо-восточного направления, из района Курска.

Всего россияне использовали во время этой ночной атаки 15 дронов иранского производства.

Успешная работа ПВО

Из 15 беспилотников было сбито 11 единиц. Все — в зоне ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток".

В "охоте" на дроны участвовали, в частности:

зенитные ракетные подразделения;

истребительная авиацию;

мобильные огневые группы воздушных сил.

Кроме того, была использована противовоздушная оборона других частей сил обороны Украины.

Воздушные силы об атаке дронов 12 июля

Напомним, Киевская городская военная администрация сообщила, что в столичном регионе были уничтожены и уничтожены все воздушные цели российской армии.