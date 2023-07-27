Повітряні сили ЗСУ назвали кількість збитих "шахедів" за ніч

Іранські дрони. Фото: DW

У ніч проти 27 липня з південно-східної сторони було здійснено атаку з використанням ударних БпЛА та ракетної зброї. Було зафіксовано запуск двох ракет "Калібр" з підводного човна в районі Чорного моря, а також вісім іранських дронів типу "Shahed-136/131", що прямують у бік Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Повідомляється, що цільовими об'єктами ракет "Калібр" стала портова інфраструктура Одеської області. Попри те, що мета не була вражена, відбулися ушкодження, є постраждалі. Ця інформація підтверджена місцевими органами влади.

"Щодо "шахедів" то усі вісім знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за минулі 24 години авіаційні сили провели 11 повітряних операцій, цілями яких стали об'єкти та місця розташування військ противника.

Збиті Shahed-136/131. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що у Пентагоні висловили занепокоєння з приводу інциденту в Сирії, під час якого російський літак діяв агресивно у напрямку американського дрона MQ-9 Reaper. Тут вважають, що дії РФ були небезпечними та непрофесійними.