Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряні сили ЗСУ назвали кількість збитих "шахедів" за ніч arrow

Повітряні сили ЗСУ назвали кількість збитих "шахедів" за ніч

27 липня 2023 09:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Повітряні сили ЗСУ назвали кількість збитих "шахедів" за ніч
Іранські дрони. Фото: DW
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 27 липня з південно-східної сторони було здійснено атаку з використанням ударних БпЛА та ракетної зброї. Було зафіксовано запуск двох ракет "Калібр" з підводного човна в районі Чорного моря, а також вісім іранських дронів типу "Shahed-136/131", що прямують у бік Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

Скільки дронів збила українська ППО

Повідомляється, що цільовими об'єктами ракет "Калібр" стала портова інфраструктура Одеської області. Попри те, що мета не була вражена, відбулися ушкодження, є постраждалі. Ця інформація підтверджена місцевими органами влади.

"Щодо "шахедів" то усі вісім знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за минулі 24 години авіаційні сили провели 11 повітряних операцій, цілями яких стали об'єкти та місця розташування військ противника.

ЗСУ
Збиті Shahed-136/131. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що у Пентагоні висловили занепокоєння з приводу інциденту в Сирії, під час якого російський літак діяв агресивно у напрямку американського дрона MQ-9 Reaper. Тут вважають, що дії РФ були небезпечними та непрофесійними.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз