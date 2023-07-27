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Воздушные силы ВСУ назвали количество сбитых "шахедов" за ночь

27 июля 2023 09:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Воздушные силы ВСУ назвали количество сбитых "шахедов" за ночь
Иранские дроны. Фото: DW
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 27 июля из юго-восточной стороны была осуществлена атака с использованием ударных БпЛА и ракетного оружия. Были зафиксированы запуски двух ракет "Калибр" из подводной лодки в районе Черного моря, а также восемь иранских дронов типа "Shahed-136/131", направляющихся в сторону Приморско-Ахтарска.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Сообщается, что целевыми объектами ракет "Калибр" стала портовая инфраструктура Одесской области. Несмотря на то что цель не была поражена, произошли повреждения, есть пострадавшие. Эта информация подтверждена местными органами власти.

"Относительно "шахедов" все восемь уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа, авиационные силы провели 11 воздушных операций, целями которых стали объекты и места расположения войск противника.

ВСУ
Сбитые Shahed-136/131. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, что в Пентагоне выразили беспокойство по поводу инцидента в Сирии, во время которого российский самолет действовал агрессивно в направлении американского дрона MQ-9 Reaper. Здесь считают, что действия РФ были опасными и непрофессиональными.

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