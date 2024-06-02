Повітряна тривога вранці 2 червня — загроза балістики

Повторна повітряна тривога — чим ворог обстрілює українців цього разу
Повітряна тривога в Україні зараз 2 червня повторно поширилась низкою східних, центральних та південних областей. Військові попереджають про загрозу обстрілу балістикою для Харківської, Донецької, Запорізької та інших областей.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram..
Повторна повітряна тривога вранці 2 червня
"Загроза застосування балістичного озброєння для східних областей!" — зазначили українські захисники.
Таким чином повторно повітряну тривогу оголосили в таких областях:
Оновлено 05:17. Повітряні сили також попереджають про активність тактичної авіації РФ в акваторії Азовського моря. Є небезпека авіаційних засобів ураження.
До "червоних" областей додалися Сумська та Херсонська.
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