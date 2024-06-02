Повітряна тривога вранці 2 червня — загроза балістики

Запуск ракети в ранкове небо. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз 2 червня повторно поширилась низкою східних, центральних та південних областей. Військові попереджають про загрозу обстрілу балістикою для Харківської, Донецької, Запорізької та інших областей.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram..

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"Загроза застосування балістичного озброєння для східних областей!" — зазначили українські захисники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Таким чином повторно повітряну тривогу оголосили в таких областях:

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:17. Повітряні сили також попереджають про активність тактичної авіації РФ в акваторії Азовського моря. Є небезпека авіаційних засобів ураження.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

До "червоних" областей додалися Сумська та Херсонська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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