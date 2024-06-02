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Повторна повітряна тривога — чим ворог обстрілює українців цього разу

2 червня 2024 04:55
оновлено: 05:19
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога вранці 2 червня — загроза балістики
Запуск ракети в ранкове небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 2 червня повторно поширилась низкою східних, центральних та південних областей. Військові попереджають про загрозу обстрілу балістикою для Харківської, Донецької, Запорізької та інших областей. 

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram..

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Повторна повітряна тривога вранці 2 червня

"Загроза застосування балістичного озброєння для  східних областей!" — зазначили українські захисники.

Повторна повітряна тривога вранці 2 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Таким чином повторно повітряну тривогу оголосили в таких областях:

Мапа повітряної тривоги в Україні вранці 2 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:17. Повітряні сили також попереджають про активність тактичної авіації РФ в акваторії Азовського моря. Є небезпека авіаційних засобів ураження.

Повторна повітряна тривога вранці 2 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

До "червоних" областей додалися Сумська та Херсонська.

Мапа повітряної тривоги в Україні вранці 2 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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