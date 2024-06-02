Воздушная тревога утром 2 июня — угроза баллистики

Повторная воздушная тревога — чем враг обстреливает украинцев на этот раз
Воздушная тревога в Украине сейчас, 2 июня, повторно распространилась по ряду восточных, центральных и южных областей. Военные предупреждают об угрозе обстрела баллистики для Харьковской, Донецкой, Запорожской и других областей.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Повторная воздушная тревога утром 2 июня
"Угроза применения баллистического вооружения для восточных областей!" — отметили украинские защитники.
Таким образом, повторно воздушную тревогу объявили в следующих областях:
- Полтавской,
- Харьковской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Запорожской.
Также опасность из-за БпЛА сохраняется в северных областях.
Обновлено 05:17. Воздушные силы также предупреждают об активности тактической авиации РФ в акватории Азовского моря. Есть опасность авиационных средств поражения.
К "красным" областям добавились Сумская и Херсонская.
Напомним, что воздушная тревога в Украине в ночь на воскресенье, 2 июня, продолжалась более шести часов. Россияне атаковали "шахедами" и угрожали ударить баллистикой.
Также при атаке ударных беспилотников в Хмельницкой области раздавались взрывы. Звуки прогремели около 01:50 в воскресенье, 2 июня.
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