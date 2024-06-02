Воздушная тревога утром 2 июня — угроза баллистики

Запуск ракеты в утреннее небо. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине сейчас, 2 июня, повторно распространилась по ряду восточных, центральных и южных областей. Военные предупреждают об угрозе обстрела баллистики для Харьковской, Донецкой, Запорожской и других областей.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Повторная воздушная тревога утром 2 июня

"Угроза применения баллистического вооружения для восточных областей!" — отметили украинские защитники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Таким образом, повторно воздушную тревогу объявили в следующих областях:

Полтавской,

Харьковской,

Донецкой,

Днепропетровской,

Запорожской.

Также опасность из-за БпЛА сохраняется в северных областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:17. Воздушные силы также предупреждают об активности тактической авиации РФ в акватории Азовского моря. Есть опасность авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

К "красным" областям добавились Сумская и Херсонская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога в Украине в ночь на воскресенье, 2 июня, продолжалась более шести часов. Россияне атаковали "шахедами" и угрожали ударить баллистикой.

Также при атаке ударных беспилотников в Хмельницкой области раздавались взрывы. Звуки прогремели около 01:50 в воскресенье, 2 июня.