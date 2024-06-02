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Повторная воздушная тревога — чем враг обстреливает украинцев на этот раз

2 июня 2024 04:55
обновлено: 06:05
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Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога утром 2 июня — угроза баллистики
Запуск ракеты в утреннее небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 2 июня, повторно распространилась по ряду восточных, центральных и южных областей. Военные предупреждают об угрозе обстрела баллистики для Харьковской, Донецкой, Запорожской и других областей.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Повторная воздушная тревога утром 2 июня

"Угроза применения баллистического вооружения для восточных областей!" — отметили украинские защитники.

Повторная воздушная тревога утром 2 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Таким образом, повторно воздушную тревогу объявили в следующих областях:

  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской.

Также опасность из-за БпЛА сохраняется в северных областях.

Карта воздушной тревоги в Украине утром 2 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:17. Воздушные силы также предупреждают об активности тактической авиации РФ в акватории Азовского моря. Есть опасность авиационных средств поражения.

Повторная воздушная тревога утром 2 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

К "красным" областям добавились Сумская и Херсонская.

Карта воздушной тревоги в Украине утром 2 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога в Украине в ночь на воскресенье, 2 июня, продолжалась более шести часов. Россияне атаковали "шахедами" и угрожали ударить баллистикой.

Также при атаке ударных беспилотников в Хмельницкой области раздавались взрывы. Звуки прогремели около 01:50 в воскресенье, 2 июня.

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