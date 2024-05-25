Повторна повітряна тривога зараз 25 травня — які області "почервоніли"

Ракета злітає в нічне небо. Фото: УП

Повітряна тривога в Україні зараз 25 травня поширилась на сході повторно. Раніше про небезпеку попереджали близько 00:30. Знову тривога оголошена через загрозу балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повторна повітряна тривога зараз 25 травня

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" — зазначили українські захисники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Так, небезпека вкотре поширилась на такі області:

Харківську,

Дніпропетровську,

Донецьку,

Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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