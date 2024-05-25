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Повторна повітряна тривога — яким областям загрожують балістичні ракети

25 травня 2024 02:04
оновлено: 02:16
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Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога зараз 25 травня — які області "почервоніли"
Ракета злітає в нічне небо. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 25 травня поширилась на сході повторно. Раніше про небезпеку попереджали близько 00:30. Знову тривога оголошена через загрозу балістики. 

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повторна повітряна тривога зараз 25 травня

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" — зазначили українські захисники.

Повторна повітряна тривога зараз 25 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Так, небезпека вкотре поширилась на такі області:

  • Харківську,
  • Дніпропетровську,
  • Донецьку,
  • Запорізьку.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 25 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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