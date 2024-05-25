Повторна повітряна тривога зараз 25 травня — які області "почервоніли"

Повторна повітряна тривога — яким областям загрожують балістичні ракети
25 травня 2024 02:04
оновлено: 02:16
Ракета злітає в нічне небо. Фото: УП
Повітряна тривога в Україні зараз 25 травня поширилась на сході повторно. Раніше про небезпеку попереджали близько 00:30. Знову тривога оголошена через загрозу балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Повторна повітряна тривога зараз 25 травня
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" — зазначили українські захисники.
Так, небезпека вкотре поширилась на такі області:
- Харківську,
- Дніпропетровську,
- Донецьку,
- Запорізьку.
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