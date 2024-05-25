Повторная воздушная тревога сейчас 25 мая - какие области "покраснели"

Ракета взлетает в ночное небо. Фото: УП

Воздушная тревога в Украине 25 мая распространилась на востоке повторно. Ранее об опасности предупреждали около 00:30. Снова тревога объявлена из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — отметили украинские защитники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Так, опасность еще раз распространилась на следующие области:

Харьковскую,

Днепропетровске,

Донецк,

Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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