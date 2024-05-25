Повторная воздушная тревога сейчас 25 мая - какие области "покраснели"

Повторная воздушная тревога — каким областям угрожают баллистические ракеты
25 мая 2024 02:04
обновлено: 02:16
Ракета взлетает в ночное небо. Фото: УП
Воздушная тревога в Украине 25 мая распространилась на востоке повторно. Ранее об опасности предупреждали около 00:30. Снова тревога объявлена из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — отметили украинские защитники.
Так, опасность еще раз распространилась на следующие области:
- Харьковскую,
- Днепропетровске,
- Донецк,
- Запорожская.
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