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Повторная воздушная тревога — каким областям угрожают баллистические ракеты

25 мая 2024 02:04
обновлено: 02:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная воздушная тревога сейчас 25 мая - какие области "покраснели"
Ракета взлетает в ночное небо. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 25 мая распространилась на востоке повторно. Ранее об опасности предупреждали около 00:30. Снова тревога объявлена из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Повторная воздушная тревога сейчас 25 мая

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — отметили украинские защитники.

Повторная воздушная тревога сейчас 25 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Так, опасность еще раз распространилась на следующие области:

  • Харьковскую,
  • Днепропетровске,
  • Донецк,
  • Запорожская.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 25 мая
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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