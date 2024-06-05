Повторна повітряна тривога зараз 5 червня — загроза удару БпЛА

Безпілотник летить у повітряному просторі. Фото: NTA

Повітряна тривога в Україні зараз 5 червня поширилась на Дніпропетровську та Запорізьку області повторно. Виявили один безпілотник курсом на південні області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

Читайте також:

Повторна повітряна тривога зараз 5 червня

За даними "Ванька", тривога пов'язана з ударним дроном, який виявили на північ від Нікополя Дніпропетровської області. БпЛА прямує на північний схід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряні сили натомість попереджають, що безпілотник змінив напрямок і летить на південь.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила такі області:

Дніпропетровську,

Запорізьку,

Харківську, де триває вже кілька годин.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...