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Повторна повітряна тривога — куди летять БпЛА

5 червня 2024 03:26
оновлено: 03:35
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Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога зараз 5 червня — загроза удару БпЛА
Безпілотник летить у повітряному просторі. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 5 червня поширилась на Дніпропетровську та Запорізьку області повторно. Виявили один безпілотник курсом на південні області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram. 

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Повторна повітряна тривога зараз 5 червня

За даними "Ванька", тривога пов'язана з ударним дроном, який виявили на північ від Нікополя Дніпропетровської області. БпЛА прямує на північний схід.

Повторна повітряна тривога зараз 5 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряні сили натомість попереджають, що безпілотник змінив напрямок і летить на південь.

Повторна повітряна тривога зараз 5 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила такі області:

  • Дніпропетровську,
  • Запорізьку,
  • Харківську, де триває вже кілька годин.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 5 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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