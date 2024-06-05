Повторна повітряна тривога зараз 5 червня — загроза удару БпЛА

Повторна повітряна тривога — куди летять БпЛА
5 червня 2024 03:26
оновлено: 03:35
Безпілотник летить у повітряному просторі. Фото: NTA
Повітряна тривога в Україні зараз 5 червня поширилась на Дніпропетровську та Запорізьку області повторно. Виявили один безпілотник курсом на південні області.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.
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За даними "Ванька", тривога пов'язана з ударним дроном, який виявили на північ від Нікополя Дніпропетровської області. БпЛА прямує на північний схід.
Повітряні сили натомість попереджають, що безпілотник змінив напрямок і летить на південь.
Наразі повітряна тривога охопила такі області:
- Дніпропетровську,
- Запорізьку,
- Харківську, де триває вже кілька годин.
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