Повторная воздушная тревога сейчас 5 июня — угроза удара БпЛА

Повторная воздушная тревога — куда летят БпЛА
Воздушная тревога в Украине 5 июня распространилась повторно на Днепропетровскую и Запорожскую области. Выявили один беспилотник курсом на южные области.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Повторная воздушная тревога сейчас 5 июня
По данным "Ванька", тревога связана с ударным дроном, обнаруженным к северу от Никополя Днепропетровской области. БпЛА следует на северо-восток.
Воздушные силы предупреждают, что беспилотник сменил направление и летит на юг.
В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:
- Днепропетровскую,
- Запорожскую,
- Харьковскую, где длится уже несколько часов.
Напомним, что ночью 5 июня в Украине уже объявляли воздушную тревогу. Об опасности сообщали в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Также мы писали, что из-за российских обстрелов украинских энергообъектов вводят экстренные отключения света. По словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, 5 июня будут действовать ограничения, возможно даже экстренные отключения.
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