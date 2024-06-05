Повторная воздушная тревога сейчас 5 июня — угроза удара БпЛА

Беспилотник летит в воздухе. Фото: NTA

Воздушная тревога в Украине 5 июня распространилась повторно на Днепропетровскую и Запорожскую области. Выявили один беспилотник курсом на южные области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным "Ванька", тревога связана с ударным дроном, обнаруженным к северу от Никополя Днепропетровской области. БпЛА следует на северо-восток.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушные силы предупреждают, что беспилотник сменил направление и летит на юг.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:

Днепропетровскую,

Запорожскую,

Харьковскую, где длится уже несколько часов.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью 5 июня в Украине уже объявляли воздушную тревогу. Об опасности сообщали в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Также мы писали, что из-за российских обстрелов украинских энергообъектов вводят экстренные отключения света. По словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, 5 июня будут действовать ограничения, возможно даже экстренные отключения.