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Повторная воздушная тревога — куда летят БпЛА

5 июня 2024 03:26
обновлено: 07:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная воздушная тревога сейчас 5 июня — угроза удара БпЛА
Беспилотник летит в воздухе. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 5 июня распространилась повторно на Днепропетровскую и Запорожскую области. Выявили один беспилотник курсом на южные области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Повторная воздушная тревога сейчас 5 июня

По данным "Ванька", тревога связана с ударным дроном, обнаруженным к северу от Никополя Днепропетровской области. БпЛА следует на северо-восток.

Повторная воздушная тревога сейчас 5 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушные силы предупреждают, что беспилотник сменил направление и летит на юг.

Повторная воздушная тревога сейчас 5 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:

  • Днепропетровскую,
  • Запорожскую,
  • Харьковскую, где длится уже несколько часов.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня 5 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью 5 июня в Украине уже объявляли воздушную тревогу. Об опасности сообщали в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Также мы писали, что из-за российских обстрелов украинских энергообъектов вводят экстренные отключения света. По словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, 5 июня будут действовать ограничения, возможно даже экстренные отключения.

війна
война в Украине
воздушная тревога
оккупанты
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