Повторна повітряна тривога — що здійняли в повітря росіяни
26 березня 2024 02:23
оновлено: 03:17
Запуск ракети в нічне небо. Фото: Міноборони України
Повітряна тривога в Україні зараз 26 березня шириться повторно, однак цього разу про небезпеку попереджають також і південні області. Саме на ці регіони насуваються російські "шахеди".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
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Повторна повітряна тривога зараз 26 березня
Українські військові попереджають українців про рух безпілотників в бік Миколаєва з півдня, а також в напрямку Одеської області вздовж ухбережжя Миколаївської.
Наразі на низку областей України поширилась повітряна тривога. Так, загрозу оголосили в:
- Полтавській,
- Харківській,
- Дніпропетровській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Одеській.
Оновлено 03:15. Українські захисники повідомляють про загрозу балістики.
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