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Повторна повітряна тривога — що здійняли в повітря росіяни

26 березня 2024 02:23
оновлено: 03:17
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Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога — що здійняли в повітря росіяни
Запуск ракети в нічне небо. Фото: Міноборони України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 26 березня шириться повторно, однак цього разу про небезпеку попереджають також і південні області. Саме на ці регіони насуваються російські "шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повторна повітряна тривога зараз 26 березня

Українські військові попереджають українців про рух безпілотників в бік Миколаєва з півдня, а також в напрямку Одеської області вздовж ухбережжя Миколаївської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі на низку областей України поширилась повітряна тривога. Так, загрозу оголосили в:

  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Дніпропетровській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Одеській.
Повітряна тривога в Україні сьогодні, 26 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:15. Українські захисники повідомляють про загрозу балістики.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Повітряна тривога в Україні сьогодні, 26 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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