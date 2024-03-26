Повторна повітряна тривога — що здійняли в повітря росіяни

Запуск ракети в нічне небо. Фото: Міноборони України

Повітряна тривога в Україні зараз 26 березня шириться повторно, однак цього разу про небезпеку попереджають також і південні області. Саме на ці регіони насуваються російські "шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повторна повітряна тривога зараз 26 березня

Українські військові попереджають українців про рух безпілотників в бік Миколаєва з півдня, а також в напрямку Одеської області вздовж ухбережжя Миколаївської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі на низку областей України поширилась повітряна тривога. Так, загрозу оголосили в:

Полтавській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Миколаївській,

Херсонській,

Одеській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:15. Українські захисники повідомляють про загрозу балістики.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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