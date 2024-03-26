Повторная воздушная тревога - поднявшие в воздух россияне
26 марта 2024 02:23
обновлено: 02:30
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Минобороны Украины
Воздушная тревога в Украине сейчас 26 марта распространяется повторно, однако в этот раз об опасности предупреждают и южные области. Именно на эти регионы надвигаются российские "шахеды".
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
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Повторная воздушная тревога сейчас 26 марта
Украинские военные предупреждают украинцев о движении беспилотников в сторону Николаева с юга, а также в направлении Одесской области вдоль побережья Николаевской.
На ряд областей Украины распространилась воздушная тревога. Да, угрозу объявили в:
- Полтавской,
- Харьковской,
- Днепропетровской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Одесской.
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