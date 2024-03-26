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Повторная воздушная тревога - поднявшие в воздух россияне

26 марта 2024 02:23
обновлено: 02:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная воздушная тревога - поднявшие в воздух россияне
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Минобороны Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 26 марта распространяется повторно, однако в этот раз об опасности предупреждают и южные области. Именно на эти регионы надвигаются российские "шахеды".

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Повторная воздушная тревога сейчас 26 марта

Украинские военные предупреждают украинцев о движении беспилотников в сторону Николаева с юга, а также в направлении Одесской области вдоль побережья Николаевской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

На ряд областей Украины распространилась воздушная тревога. Да, угрозу объявили в:

  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Днепропетровской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Одесской.
Воздушная тревога в Украине сегодня, 26 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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