Повторна повітряна тривога — в якій небезпеці українці
22 квітня 2024 05:21
оновлено: 05:32
Зліт ракети в ранкове небо. Фото: УП
Повітряна тривога в Україні зараз 22 квітня оголошена повторно. Про небезпеку інформують на сході та півдні, зокрема в Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях. Моніторингові канали попереджають про активність тактичної авіації ворога.
Про тривогу свідчить "червона" мапа повітряних тривог.
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Повітряна тривога повторно зараз 22 квітня
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що тривога в області оголошена через активність тактичної авіації РФ.
Перед цим Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в Херсонській області.
Наразі повітряна тривога охопила Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.
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