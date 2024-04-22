Повторна повітряна тривога — в якій небезпеці українці

Зліт ракети в ранкове небо. Фото: УП

Повітряна тривога в Україні зараз 22 квітня оголошена повторно. Про небезпеку інформують на сході та півдні, зокрема в Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях. Моніторингові канали попереджають про активність тактичної авіації ворога.

Про тривогу свідчить "червона" мапа повітряних тривог.

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Повітряна тривога повторно зараз 22 квітня

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що тривога в області оголошена через активність тактичної авіації РФ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Запорізької ОВА Івана Федорова

Перед цим Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в Херсонській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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