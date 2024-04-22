Повторная воздушная тревога – в какой опасности украинцы

Взлет ракеты в утреннее небо. Фото: УП

Воздушная тревога в Украине сейчас 22 апреля объявлена повторно. Об опасности информируют на востоке и юге, в частности, в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях. Мониторинговые каналы предупреждают об активности тактической авиации противника.

О тревоге свидетельствует "красная" карта воздушных тревог.

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Воздушная тревога повторно сейчас 22 апреля

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что тревога в области объявлена из-за активности тактической авиации РФ.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова

Перед этим воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Херсонской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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