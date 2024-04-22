Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Повторная воздушная тревога – в какой опасности украинцы arrow

Повторная воздушная тревога – в какой опасности украинцы

22 апреля 2024 05:21
обновлено: 05:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная воздушная тревога – в какой опасности украинцы
Взлет ракеты в утреннее небо. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 22 апреля объявлена повторно. Об опасности информируют на востоке и юге, в частности, в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях. Мониторинговые каналы предупреждают об активности тактической авиации противника.

О тревоге свидетельствует "красная" карта воздушных тревог.

Читайте также:

Воздушная тревога повторно сейчас 22 апреля

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что тревога в области объявлена из-за активности тактической авиации РФ.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова

Перед этим воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Херсонской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 22 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри