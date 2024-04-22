Повторная воздушная тревога – в какой опасности украинцы
22 апреля 2024 05:21
обновлено: 05:32
Взлет ракеты в утреннее небо. Фото: УП
Воздушная тревога в Украине сейчас 22 апреля объявлена повторно. Об опасности информируют на востоке и юге, в частности, в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях. Мониторинговые каналы предупреждают об активности тактической авиации противника.
О тревоге свидетельствует "красная" карта воздушных тревог.
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Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что тревога в области объявлена из-за активности тактической авиации РФ.
Перед этим воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Херсонской области.
В настоящее время воздушная тревога охватила Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
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