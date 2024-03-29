Повторні вибухи гриміли в Хмельницькій області
29 березня 2024 05:54
оновлено: 06:02
Дим після вибуху здіймається вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Повторні вибухи в Хмельницькій області зараз 29 березня пролунали близько 05:30. Раніше в регіоні теж було чути звуки сильних вибухів близько 01:30. Відбувалась масова ракетна атака.
Про це повідомляє Суспільне в Telegram.
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ЗМІ інформують про вибухи в Хмельницькій області.
На Україну триває гібридна атака російських загарбників за допомогою ракет та безпілотників. Масштабна повітряна тривога продовжується.
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