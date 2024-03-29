Повторні вибухи гриміли в Хмельницькій області

Дим після вибуху здіймається вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Повторні вибухи в Хмельницькій області зараз 29 березня пролунали близько 05:30. Раніше в регіоні теж було чути звуки сильних вибухів близько 01:30. Відбувалась масова ракетна атака.

Про це повідомляє Суспільне в Telegram.

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Повторні вибухи в Хмельницькій області 29 березня

ЗМІ інформують про вибухи в Хмельницькій області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"

На Україну триває гібридна атака російських загарбників за допомогою ракет та безпілотників. Масштабна повітряна тривога продовжується.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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