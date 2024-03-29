Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Повторные взрывы гремели в Хмельницкой области arrow

Повторные взрывы гремели в Хмельницкой области

29 марта 2024 05:54
обновлено: 07:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Обстрел запада продолжается сейчас 29 марта — повторные взрывы в Хмельницкой области
Дым после взрыва поднимается ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Повторные взрывы в Хмельницкой области сейчас 29 марта прогремели около 05:30. Ранее в регионе тоже слышались звуки сильных взрывов около 01:30. Происходила массовая ракетная атака.

О взрывах сообщает Суспільне в Telegram.

Читайте также:

Повторные взрывы в Хмельницкой области 29 марта

СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне новини"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне новини"

В Украине продолжается гибридная атака российских захватчиков с помощью ракет и беспилотников. Масштабная воздушная тревога продолжается.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы гремели и раньше в Хмельницкой области в ночь на пятницу, 29 марта. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в сторону региона.

Также мы писали, что в Украине длится масштабная воздушная тревога. Российские захватчики вдобавок к бомбардировщикам Ту-95МС подняли еще и истребители Миг-31К и совершили пуски крылатых ракет "Кинжал".

взрыв
обстрелы
Хмельницкая область
оккупанты
воздушная тревога
ракеты
опасность
война в Украине
війна
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ