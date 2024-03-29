Обстрел запада продолжается сейчас 29 марта — повторные взрывы в Хмельницкой области

Повторные взрывы гремели в Хмельницкой области
Повторные взрывы в Хмельницкой области сейчас 29 марта прогремели около 05:30. Ранее в регионе тоже слышались звуки сильных взрывов около 01:30. Происходила массовая ракетная атака.
О взрывах сообщает Суспільне в Telegram.
Повторные взрывы в Хмельницкой области 29 марта
СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области.
В Украине продолжается гибридная атака российских захватчиков с помощью ракет и беспилотников. Масштабная воздушная тревога продолжается.
Напомним, что взрывы гремели и раньше в Хмельницкой области в ночь на пятницу, 29 марта. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в сторону региона.
Также мы писали, что в Украине длится масштабная воздушная тревога. Российские захватчики вдобавок к бомбардировщикам Ту-95МС подняли еще и истребители Миг-31К и совершили пуски крылатых ракет "Кинжал".
Читайте Новини.LIVE!