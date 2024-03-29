Обстрел запада продолжается сейчас 29 марта — повторные взрывы в Хмельницкой области

Дым после взрыва поднимается ночью. Иллюстративное фото: росСМИ

Повторные взрывы в Хмельницкой области сейчас 29 марта прогремели около 05:30. Ранее в регионе тоже слышались звуки сильных взрывов около 01:30. Происходила массовая ракетная атака.

О взрывах сообщает Суспільне в Telegram.

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Повторные взрывы в Хмельницкой области 29 марта

СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне новини"

В Украине продолжается гибридная атака российских захватчиков с помощью ракет и беспилотников. Масштабная воздушная тревога продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы гремели и раньше в Хмельницкой области в ночь на пятницу, 29 марта. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в сторону региона.

Также мы писали, что в Украине длится масштабная воздушная тревога. Российские захватчики вдобавок к бомбардировщикам Ту-95МС подняли еще и истребители Миг-31К и совершили пуски крылатых ракет "Кинжал".