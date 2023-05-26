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Вибухи в Дніпрі та на Київщині

26 травня 2023 04:09
оновлено: 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Дніпрі та на Київщині
Термінова новина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні триває масштабна повітряна тривога. Лунають вибухи на Київщині та повторні в Дніпрі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

04:07. Вибухи в Дніпрі. Попередньо, працює ППО.

04:10. Вибухи на Київщині. Повідомляють про роботу ППО.

04:12. Керівник ОП Андрій Єрмак закликає бути уважними до тривог.

04:18. КМВА повідомляє про роботу ППО в столиці. Також наголошує бути в укриттях.

Київська ОВА теж повідомляє про ППО.

04:26. "Триває дорозвідка повітряного простору
Попередньо чисто", — повідомляють моніторингові канали.

04:27. "Ситуація контрольована.
Всі правила знаєте. Вичерпна інформація буде у щоденному ранковому пості!", — зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

 

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