Взрывы в Днепре и Киевской области
В Украине идет масштабная воздушная тревога. Раздаются взрывы на Киевщине и повторные в Днепре.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
04:07 . Взрывы в Днепре. Предварительно работает ПВО.
04:10 . Взрывы в Киевской области. Сообщается о работе ПВО.
04:12 . Руководитель ОП Андрей Ермак призывает быть внимательными к тревогам.
04:18. КМВА сообщает о работе ПВО в столице. Также подчеркивает быть в укрытиях.
Киевская ОВА тоже сообщает о ПВО.
04:26 . "Продолжается доразведка воздушного пространства
Предварительно чисто" , - сообщают мониторинговые каналы.
04:27 . Ситуация контролируемая.
Все правила знаете. Исчерпывающая информация будет в ежедневном утреннем посту!" , - отметил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.