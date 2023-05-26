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Взрывы в Днепре и Киевской области

26 мая 2023 04:09
обновлено: 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Днепре и Киевской области
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине идет масштабная воздушная тревога. Раздаются взрывы на Киевщине и повторные в Днепре.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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04:07 . Взрывы в Днепре. Предварительно работает ПВО.

04:10 . Взрывы в Киевской области. Сообщается о работе ПВО.

04:12 . Руководитель ОП Андрей Ермак призывает быть внимательными к тревогам.

04:18. КМВА сообщает о работе ПВО в столице. Также подчеркивает быть в укрытиях.

Киевская ОВА тоже сообщает о ПВО.

04:26 . "Продолжается доразведка воздушного пространства
Предварительно чисто" , - сообщают мониторинговые каналы.

04:27 . Ситуация контролируемая.
Все правила знаете. Исчерпывающая информация будет в ежедневном утреннем посту!" , - отметил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

 

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