ППО збила 29 із 30 російських ракет, випущених цієї ночі, — Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Фото: ЗСУ

Українська протиповітряна оборона збила 29 із 30 ракет, запущених російськими окупантами у ніч з 17 на 18 травня. Також були збиті чотири ворожі безпілотники.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Збиті ракети

Російські окупанти, починаючи з 21:00 17 травня по 05:30 18-го, здійснили кілька серій обстрілів української території.

Усього було по Україні запущено 30 ракет різного типу:

22 крилаті ракети Х-101/Х-555 з Ту-160 (два літаки) та Ту-95 (вісім літаків);

шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів у Чорному морі;

дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

ППО України у взаємодії із іншими складовими Сил оборони збила 29 із 30 запущених ракет.

Знищені безпілотники

Крім того, українські захисники збили у цей же період чотири російські безпілотники.

Два з них — це дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Ще два збиті БпЛА виявилися розвідувальними безпілотниками.

Нагадаємо, що єдина ракета, яка долетіла до цілі, влучила у одне з промислових підприємств Одеси.