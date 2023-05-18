ППО збила 29 із 30 російських ракет, випущених цієї ночі, — Залужний
Українська протиповітряна оборона збила 29 із 30 ракет, запущених російськими окупантами у ніч з 17 на 18 травня. Також були збиті чотири ворожі безпілотники.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Збиті ракети
Російські окупанти, починаючи з 21:00 17 травня по 05:30 18-го, здійснили кілька серій обстрілів української території.
Усього було по Україні запущено 30 ракет різного типу:
- 22 крилаті ракети Х-101/Х-555 з Ту-160 (два літаки) та Ту-95 (вісім літаків);
- шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів у Чорному морі;
- дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.
ППО України у взаємодії із іншими складовими Сил оборони збила 29 із 30 запущених ракет.
Знищені безпілотники
Крім того, українські захисники збили у цей же період чотири російські безпілотники.
Два з них — це дрони-камікадзе Shahed-136/131.
Ще два збиті БпЛА виявилися розвідувальними безпілотниками.
Нагадаємо, що єдина ракета, яка долетіла до цілі, влучила у одне з промислових підприємств Одеси.