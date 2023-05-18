Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ППО збила 29 із 30 російських ракет, випущених цієї ночі, — Залужний arrow

ППО збила 29 із 30 російських ракет, випущених цієї ночі, — Залужний

18 травня 2023 09:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ППО збила 29 із 30 російських ракет, випущених цієї ночі, — Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська протиповітряна оборона збила 29 із 30 ракет, запущених російськими окупантами у ніч з 17 на 18 травня. Також були збиті чотири ворожі безпілотники.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Читайте також:

Збиті ракети

Російські окупанти, починаючи з 21:00 17 травня по 05:30 18-го, здійснили кілька серій обстрілів української території.

Усього було по Україні запущено 30 ракет різного типу:

  • 22 крилаті ракети Х-101/Х-555 з Ту-160 (два літаки) та Ту-95 (вісім літаків);
  • шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів у Чорному морі;
  • дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

ППО України у взаємодії із іншими складовими Сил оборони збила 29 із 30 запущених ракет.

Знищені безпілотники

Крім того, українські захисники збили у цей же період чотири російські безпілотники.

Два з них — це дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Ще два збиті БпЛА виявилися розвідувальними безпілотниками.

Нагадаємо, що єдина ракета, яка долетіла до цілі, влучила у одне з промислових підприємств Одеси.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB