ПВО сбила 29 из 30 российских ракет, выпущенных этой ночью, — Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Фото: ВСУ

Украинская противовоздушная оборона сбила 29 из 30 ракет, запущенных российскими оккупантами в ночь с 17 на 18 мая. Также были сбиты четыре вражеских беспилотника.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Сбитые ракеты

Российские оккупанты, начиная с 21:00 17 мая по 05:30 18-го, совершили несколько серий обстрелов украинской территории.

Всего было по Украине запущено 30 ракет разного типа:

22 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из Ту-160 (два самолета) и Ту-95 (восемь самолетов);

шесть крылатых ракет "Калибр" из кораблей в Черном море;

две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

ПВО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны сбила 29 из 30 запущенных ракет.

Уничтоженные беспилотники

Кроме того, украинские защитники сбили в этот же период четыре российских беспилотника.

Два из них — это дроны-камикадзе Shahed-136/131.

Еще два сбитых БпЛА оказались разведывательными беспилотниками.

Напомним, что единственная ракета, долетевшая до цели, попала в одно из промышленных предприятий Одессы.