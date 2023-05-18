ПВО сбила 29 из 30 российских ракет, выпущенных этой ночью, — Залужный
Украинская противовоздушная оборона сбила 29 из 30 ракет, запущенных российскими оккупантами в ночь с 17 на 18 мая. Также были сбиты четыре вражеских беспилотника.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Сбитые ракеты
Российские оккупанты, начиная с 21:00 17 мая по 05:30 18-го, совершили несколько серий обстрелов украинской территории.
Всего было по Украине запущено 30 ракет разного типа:
- 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из Ту-160 (два самолета) и Ту-95 (восемь самолетов);
- шесть крылатых ракет "Калибр" из кораблей в Черном море;
- две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.
ПВО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны сбила 29 из 30 запущенных ракет.
Уничтоженные беспилотники
Кроме того, украинские защитники сбили в этот же период четыре российских беспилотника.
Два из них — это дроны-камикадзе Shahed-136/131.
Еще два сбитых БпЛА оказались разведывательными беспилотниками.
Напомним, что единственная ракета, долетевшая до цели, попала в одно из промышленных предприятий Одессы.