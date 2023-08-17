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"Працює за грамоту": у Маріуполі директорка школи знищила усі підручники з української літератури

17 серпня 2023 18:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Працює за грамоту": у Маріуполі директорка школи знищила усі підручники з української літератури
Школа в окупованому Маріуполі. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Служба безпеки України викрила 18 педагогів-колаборантів, які спільно з російськими окупантами русифікують заклади освіти на Донеччині. Серед них — директорка школи, яка знищила усі підручники з української літератури, а також директор місцевого коледжу, який організовував збори коштів на підтримку армії РФ. 

Про це йдеться у матеріалі пресслужби ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях — м. Краматорськ.

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Що відомо про колаборантів

Повідомляється, що за такого роду "досягнення" окупаційна влада нагороджувала колаборантів грамотами. 

"Також ідентифіковано директорку школи у Першотравневому районі, яка знищила усі підручники з української літератури. За такі "досягнення" голова фейкової адміністрації нагородив її грамотою", — йдеться у повідомленні. 

Також співробітники СБУ викрили начальницю одного із районних відділів освіти. Заклади освіти за її вказівкою проводили пропагандитські заходи та популяризували кремлівський режим. 

Колаборантам повідомили про підозру

Наразі, усім встановленим колаборантам повідили про підозру. Що стосується 15 з них, то слідчі вже завершили досудове розслідування і направили обвинувальні вироки до суду.

Тривають заходи до притягнення усіх винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки України засудила ворожого агента, який передавав РФ інформацію про переміщення українських військових підрозділів в Одеській області. Протягом п'яти років цей інформатор буде перебувати за ґратами.

Також ми писали, що у Харкові затримали проросійського пропагандиста, що допомагав агресору у війні проти України. Чоловік просував тези росЗМІ та поширював в інтернеті дописи на підтримку РФ. 

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