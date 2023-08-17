"Работает за грамоту": в Мариуполе директор школы уничтожила все учебники по украинской литературе

Школа в оккупированном Мариуполе. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины разоблачила 18 педагогов-коллаборантов, которые совместно с российскими оккупантами русифицируют учебные заведения в Донецкой области. Среди них — директор школы, которая уничтожила все учебники по украинской литературе, а также директор местного колледжа, который организовывал сбор средств в поддержку армии РФ.

Об этом говорится в материале прессслужбы ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях — г. Краматорск.

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Что известно о коллаборантах

Сообщается, что при такого рода "достижении" оккупационные власти награждали коллаборантов грамотами.

"Также идентифицирован директор школы в Первомайском районе, которая уничтожила все учебники по украинской литературе. За такие "достижения" глава фейковой администрации наградил ее грамотой", — говорится в сообщении.

Также сотрудники СБУ разоблачили начальницу одного из районных отделов образования. Учреждения по ее указанию проводили пропагандитские мероприятия и популяризировали кремлевский режим.

Колаборантам сообщили о подозрении

В настоящее время всем установленным коллаборантам сообщили о подозрении. Что касается 15 из них, то следователи уже завершили досудебное расследование и направили обвинительные приговоры в суд.

Продолжаются меры по привлечению всех виновных к ответственности.

Напомним, Служба безопасности Украины осудила вражеского агента, передающего РФ информацию о перемещении украинских военных подразделений в Одесской области. В течение пяти лет этот информатор будет находиться за решеткой.

Также мы писали, что в Харькове задержан пророссийский пропагандист, помогавший агрессору в войне против Украины. Мужчина продвигал тезисы росСМИ и распространял в интернете сообщения в поддержку РФ.