"Работает за грамоту": в Мариуполе директор школы уничтожила все учебники по украинской литературе
Служба безопасности Украины разоблачила 18 педагогов-коллаборантов, которые совместно с российскими оккупантами русифицируют учебные заведения в Донецкой области. Среди них — директор школы, которая уничтожила все учебники по украинской литературе, а также директор местного колледжа, который организовывал сбор средств в поддержку армии РФ.
Об этом говорится в материале прессслужбы ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях — г. Краматорск.
Что известно о коллаборантах
Сообщается, что при такого рода "достижении" оккупационные власти награждали коллаборантов грамотами.
"Также идентифицирован директор школы в Первомайском районе, которая уничтожила все учебники по украинской литературе. За такие "достижения" глава фейковой администрации наградил ее грамотой", — говорится в сообщении.
Также сотрудники СБУ разоблачили начальницу одного из районных отделов образования. Учреждения по ее указанию проводили пропагандитские мероприятия и популяризировали кремлевский режим.
Колаборантам сообщили о подозрении
В настоящее время всем установленным коллаборантам сообщили о подозрении. Что касается 15 из них, то следователи уже завершили досудебное расследование и направили обвинительные приговоры в суд.
Продолжаются меры по привлечению всех виновных к ответственности.
Напомним, Служба безопасности Украины осудила вражеского агента, передающего РФ информацию о перемещении украинских военных подразделений в Одесской области. В течение пяти лет этот информатор будет находиться за решеткой.
Также мы писали, что в Харькове задержан пророссийский пропагандист, помогавший агрессору в войне против Украины. Мужчина продвигал тезисы росСМИ и распространял в интернете сообщения в поддержку РФ.