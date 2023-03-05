У Німеччині працівниця фінінспекції знищила документи по Північному потоку-2

Працівниця німецької фінінспекції спалила документи про мільйонні перекази від "Газпрому"
У Німеччині назріває серйозний скандал довкола фонду "Захист клімату та екології", який був пов'язаний з "Північним потоком-2". В організації "зникли" документи про пожертвування від "Газпрому".
Про це пише видання Bild.
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Попри те, що після вторгнення росії в Україну газопровід "Північний потік-2" було заморожено, фонд "Захист клімату та екології" працює і сьогодні. Попередньо, фонд має бути ліквідовано у травні 2023 року.
Однак нещодавно стало відомо, що податкова декларація фонду за 2022 рік зникла. Втім, вже 3 березня голова податкової служби Уве Ольшевський зізнався, що документ у каміні спалила місцева працівниця фінансової інспекції.
Пізніше виявилось, що було знищено не одну податкову декларацію фонду, а три. Вони стосуються пожертвувань від "Газпрому" на 20 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Велика Британія тимчасово припинила поставки газу в ЄС.