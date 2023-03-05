В Германии работница фининспекции уничтожила документы по Северному потоку-2

Женщина уничтожила документы по "Северному потоку-2"

В Германии назревает серьезный скандал вокруг фонда "Защита климата и экологии", связанного с "Северным потоком-2". В организации "пропали" документы о пожертвованиях от "Газпрома".

Об этом пишет издание Bild.

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Несмотря на то, что после вторжения россии в Украину газопровод "Северный поток-2" был заморожен, фонд "Защита климата и экологии" работает и сегодня. Предварительно фонд должен быть ликвидирован в мае 2023 года.

Однако, недавно стало известно, что налоговая декларация фонда за 2022 год исчезла. Впрочем, уже 3 марта глава налоговой службы Уве Ольшевский признался, что документ в камине сожгла местная работница финансовой инспекции.

Позже оказалось, что была уничтожена не одна налоговая декларация фонда, а три. Они касаются пожертвований от "Газпрома" на 20 миллионов евро.

Напомним, ранее мы писали, что Великобритания временно прекратила поставки газа в ЕС.