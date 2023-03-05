В Германии работница фининспекции уничтожила документы по Северному потоку-2

Сотрудница немецкой фининспекции сожгла документы о миллионных переводах от "Газпрома"
В Германии назревает серьезный скандал вокруг фонда "Защита климата и экологии", связанного с "Северным потоком-2". В организации "пропали" документы о пожертвованиях от "Газпрома".
Об этом пишет издание Bild.
-
Федоров рассказал о мастерстве ВСУ в Мелитополе: "отминусовано" две базы оккупантов
-
Вблизи москвы произошел взрыв на коксогазовом заводе: что известно
-
Смертельные землетрясения: из-за обрушения зданий в Турции задержаны почти тысяча человек
-
"Роскошь с запахом крови": Подоляк отреагировал на ролик Louis Vuitton с цветами и символикой рф
-
Сбежавший стендапер Щегель назвал Украину "цирком", а украинцев — "крысами"
-
Усиливают наступательный потенциал: в Минобороны показали танковые тренировки ВСУ
-
"Мир достаточно силен, чтобы наказать рф": Зеленский обратился к украинцам
-
Какой праздник отмечают 6 марта: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Небольшой снег и гололедица: синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник
-
СМИ идентифицировали личности оккупантов, убивших трех украинских волонтеров в Буче
Подробности
Несмотря на то, что после вторжения россии в Украину газопровод "Северный поток-2" был заморожен, фонд "Защита климата и экологии" работает и сегодня. Предварительно фонд должен быть ликвидирован в мае 2023 года.
Однако, недавно стало известно, что налоговая декларация фонда за 2022 год исчезла. Впрочем, уже 3 марта глава налоговой службы Уве Ольшевский признался, что документ в камине сожгла местная работница финансовой инспекции.
Позже оказалось, что была уничтожена не одна налоговая декларация фонда, а три. Они касаются пожертвований от "Газпрома" на 20 миллионов евро.
Напомним, ранее мы писали, что Великобритания временно прекратила поставки газа в ЕС.