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"Правда на нашому боці": Залужний привітав українців з Днем Конституції

28 червня 2023 10:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Правда на нашому боці": Залужний привітав українців з Днем Конституції
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Збройні сили України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав Україну і українців із Днем Конституції. Армія і народ щодня захищають свої конституційні права і свободи.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Відважна і незалежна

Валерій Залужний привітав українців із Днем Конституції України.

Головнокомандувач ЗСУ заявив,що Україна є:

  • суверенною;
  • незалежною;
  • демократичною;
  • соціальною;
  • правовою.

"А ще — єдина, міцна, відважна і готова чинити супротив непроханим гостям", — підкреслив Залужний.

Боротьба за конституційні права

Очільник української армії нагадав, що зараз Україна боронить проти російських окупантів не тільки свою територію, а і ключові постулати Конституції: "Збройні Сили протистоять російським окупантам, захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість нашої Батьківщини".

Валерій Залужний відзначив і український народ, який демонструє вірність та міць у боротьбі за свої конституційні права і свободи.

Залужний про День Конституції
Залужний про День Конституції

Нагадаємо, що сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Новини.LIVE нагадує історію цього свята та цікаві факти з історії українського Основного закону.

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