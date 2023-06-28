"Правда на нашому боці": Залужний привітав українців з Днем Конституції

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Збройні сили України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав Україну і українців із Днем Конституції. Армія і народ щодня захищають свої конституційні права і свободи.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Читайте також:

Відважна і незалежна

Валерій Залужний привітав українців із Днем Конституції України.

Головнокомандувач ЗСУ заявив,що Україна є:

суверенною;

незалежною;

демократичною;

соціальною;

правовою.

"А ще — єдина, міцна, відважна і готова чинити супротив непроханим гостям", — підкреслив Залужний.

Боротьба за конституційні права

Очільник української армії нагадав, що зараз Україна боронить проти російських окупантів не тільки свою територію, а і ключові постулати Конституції: "Збройні Сили протистоять російським окупантам, захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість нашої Батьківщини".

Валерій Залужний відзначив і український народ, який демонструє вірність та міць у боротьбі за свої конституційні права і свободи.

Залужний про День Конституції

Нагадаємо, що сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Новини.LIVE нагадує історію цього свята та цікаві факти з історії українського Основного закону.