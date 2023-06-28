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"Правда на нашей стороне": Залужный поздравил украинцев с Днем Конституции

28 июня 2023 10:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Правда на нашей стороне": Залужный поздравил украинцев с Днем Конституции
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Вооруженные силы Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил Украину и украинцев с Днем Конституции. Армия и народ каждый день защищают свои конституционные права и свободы.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Отважная и независимая

Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Конституции.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что Украина является:

  • суверенной;
  • независимой;
  • демократической;
  • социальной;
  • правовой.

"А еще — единая, крепкая, отважная и готовая противостоять непрошеным гостям", — подчеркнул Залужный.

Борьба за конституционные права

Глава украинской армии напомнил, что сейчас Украина защищает против российских оккупантов не только свою территорию, но и ключевые постулаты Конституции: "Вооруженные силы противостоят российским оккупантам, защищают суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность нашей Родины".

Валерий Залужный отметил и украинский народ, демонстрирующий верность и мощь в борьбе за свои конституционные права и свободы.

Залужный о Дне Конституции
Залужный о Дне Конституции

Напомним, что сегодня, 28 июня, Украина отмечает День Конституции. Новини.LIVE напоминает историю этого праздника и интересные факты из истории украинского Основного закона.

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