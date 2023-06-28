"Правда на нашей стороне": Залужный поздравил украинцев с Днем Конституции

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Вооруженные силы Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил Украину и украинцев с Днем Конституции. Армия и народ каждый день защищают свои конституционные права и свободы.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Отважная и независимая

Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Конституции.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что Украина является:

суверенной;

независимой;

демократической;

социальной;

правовой.

"А еще — единая, крепкая, отважная и готовая противостоять непрошеным гостям", — подчеркнул Залужный.

Борьба за конституционные права

Глава украинской армии напомнил, что сейчас Украина защищает против российских оккупантов не только свою территорию, но и ключевые постулаты Конституции: "Вооруженные силы противостоят российским оккупантам, защищают суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность нашей Родины".

Валерий Залужный отметил и украинский народ, демонстрирующий верность и мощь в борьбе за свои конституционные права и свободы.

Залужный о Дне Конституции

Напомним, что сегодня, 28 июня, Украина отмечает День Конституции. Новини.LIVE напоминает историю этого праздника и интересные факты из истории украинского Основного закона.