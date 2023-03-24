Правоохоронці отримали від журналістів відео, які доводять звірства рф у Бучі

Військові журналісти

Військові журналісти передали відеоматеріали з Бучі слідчим, які розслідують військові злочини окупантів. Записи, зроблені 2 квітня 2022 року у щойно деокупованій Бучі, допоможуть Офісу Генерального прокурора збирати докази проти російських військ. Це перші відомі відео з визволеного міста.

Про це повідомляє Military Media Center.

Відео про звірства росіян у Бучі

Журналісти Єгор Далієвський та Олександр Соловій провели вісім годин зйомок, після чого передали матеріали та дали свідчення до Офісу Генпрокурора. Військове телебачення України разом із бійцями СЗГ увійшло до міста 2 квітня 2022 року після місяця окупації російськими військами.

Далієвський поділився своїми враженнями про те, що вони побачили: десятки розстріляних людей на вулиці Яблонєвій (пізніше названої "вулицею смерті"), чоловіків, закатованих росіянами у підвалі-катівні, могили біля багатоповерхових будинків. Словами передати побачене було складно, тож важливість відеодокументації.

На зустрічі в Military Media Center був показаний уривок з документального фільму "Ефект присутності", присвяченого роботі військових журналістів у гарячих точках війни, а також кадри, що раніше не публікувалися, зі звільненої Бучі.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час свого візиту до України відвідав Бучу. Він побачив наслідки звірств росіян у місті.

Прем'єр поклав квіти біля церкви у Бучі, де ховали мирних жителів, убитих росіянами.