Правоохранители получили от журналистов видео, которые доказывают зверства рф в Буче

Военные журналисты

Военные журналисты передали видеоматериалы из Бучи следователям, расследующим военные преступления оккупантов. Записи, сделанные 2 апреля 2022 года в только что деоккупированной Бучи, помогут Офису Генерального прокурора собирать доказательства против российских войск. Это первые известные видеоизображения из освобожденного города.

Об этом сообщает Military Media Center.

Видео о зверствах россиян в Буче

Журналисты Егор Далиевский и Александр Соловий провели восемь часов съемок, после чего передали материалы и дали показания в Офис Генпрокурора. Военное телевидение Украины вместе с бойцами ССО вошло в город 2 апреля 2022 года после месяца оккупации российскими войсками.

Далиевский поделился своими впечатлениями о том, что они увидели: десятки расстрелянных людей на улице Яблоневой (позже названной "улицей смерти"), мужчин, замученных россиянами в подвале-пыточной, могилы возле многоэтажных домов. Словами передать увиденное было сложно, поэтому важность видеодокументации.

На встрече в Military Media Center был показан отрывок из документального фильма "Эффект присутствия", посвященного работе военных журналистов в горячих точках войны, а также ранее не публиковавшиеся кадры из освобожденной Бучи.

Напомним, что премьер-министр Японии Фумио Кисида во время своего визита в Украину посетил Бучу. Он увидел последствия зверств россиян в городе.

Премьер возложил цветы возле церкви в Буче, где хоронили мирных жителей, убитых россиянами.