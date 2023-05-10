Президент Бразилії, який хотів віддати Крим РФ, пропонує посередництво для миру в Україні
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який пропонував "віддати Крим росіянам", заявив, що хоче бути посередником у переговорах між Києвом та Москвою. Він каже, що хоче знайти "золоту середину" для країн.
Про це повідомляє Metropoles.
Що відомо
Лідер Бразилії хоче обговорити це питання на прийдешньому саміті країн "Групи семи" в Японії.
Під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте він заявив, що мир в Україні може бути досягнутий шляхом переговорів, під час яких Бразилія допоможе знайти "золоту середину" і допомогти стати на шлях примирення.
"Україна фактично не може змиритися з окупацією своєї території, вона має чинити опір. ЄС має рацію в прийнятому рішенні підтримувати Україну, а Бразилія та інші країни мають рацію в бажанні знайти золоту середину. Я думаю, що це можливо. Якби я не вірив, що це можливо, я б не брався за це", — зазначив Да Сілва.
Нагадаємо, нещодавно Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що він обговорив можливе спільне посередництво Росії, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів у конфлікті в Україні. Він також звинуватив США та Європу у затягуванні конфлікту та закликав їх сказати "Досить".