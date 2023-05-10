Президент Бразилії, який хотів віддати Крим РФ, пропонує посередництво для миру в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Фото: росЗМІ

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який пропонував "віддати Крим росіянам", заявив, що хоче бути посередником у переговорах між Києвом та Москвою. Він каже, що хоче знайти "золоту середину" для країн.

Про це повідомляє Metropoles.

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Лідер Бразилії хоче обговорити це питання на прийдешньому саміті країн "Групи семи" в Японії.

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте він заявив, що мир в Україні може бути досягнутий шляхом переговорів, під час яких Бразилія допоможе знайти "золоту середину" і допомогти стати на шлях примирення.

"Україна фактично не може змиритися з окупацією своєї території, вона має чинити опір. ЄС має рацію в прийнятому рішенні підтримувати Україну, а Бразилія та інші країни мають рацію в бажанні знайти золоту середину. Я думаю, що це можливо. Якби я не вірив, що це можливо, я б не брався за це", — зазначив Да Сілва.

Нагадаємо, нещодавно Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що він обговорив можливе спільне посередництво Росії, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів у конфлікті в Україні. Він також звинуватив США та Європу у затягуванні конфлікту та закликав їх сказати "Досить".