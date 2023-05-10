Президент Бразилии, желавший отдать Крым РФ, предлагает посредничество для мира в Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, предлагавший отдать Крым россиянам, заявил, что хочет быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Он говорит, что хочет найти "золотую середину" для стран.
Об этом сообщает Metropoles.
Что известно
Лидер Бразилии хочет обсудить этот вопрос на предстоящем саммите стран "Группы семи" в Японии.
Во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте он заявил, что мир в Украине может быть достигнут путем переговоров, в ходе которых Бразилия поможет найти "золотую середину" и помочь встать на путь примирения.
"Украина фактически не может смириться с оккупацией своей территории, она должна сопротивляться. ЕС прав в принятом решении поддерживать Украину, а Бразилия и другие страны правы в желании найти золотую середину. Я думаю, что это возможно. Если бы я не верил, что это возможно, я бы не брался за это", — отметил Да Силва.
Напомним, недавно Луис Инасио Лула да Силва заявил, что обсудил возможное совместное посредничество России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов в конфликте в Украине. Он также обвинил США и Европу в затягивании конфликта и призвал их сказать "Довольно".