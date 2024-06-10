Президент Чехії не пускає своїх солдатів на війну в Україну

Президент Чехії Петр Павел. Фото: Facebook/Petr Pavel

Президент Чехії Петр Павел відхилив більшість прохань чехів на дозвіл воювати за Україну. З моменту вступу на посаду в березні минулого року він розглянув 95 заяв на дозвіл приєднатися до ЗСУ.

Про це повідомляє iRozhlas.

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Петр Павел відповів ствердно лише на 25 із 95 заяв на дозвіл приєднатися до ЗСУ. Його попередник Мілош Земан також відхилив більшість прохань — за його каденції дозвіл отримали 132 особи із 477 охочих.

Дозволи не отримують ті, хто має судимість, поліцейські, професійні військові, чинні резервісти та ті, хто проходив базову військову службу в минулому.

Як відомо, дозвіл від президента — необхідний крок для тих чехів, хто хоче легально допомогти Україні боротися з російською. В іншому випадку на них чекає кримінальне переслідування.

Цього року лише п'ять чехів за дозволом Павела пішли на фронт в Україні.

Нагадаємо, президент Франціїї Еммануель Макрон заявив, що не можна виключити відправку до України військових НАТО. У кулуарах урочистого відкриття Олімпійського селища в Сан-Сен-Дені він наголосив, що його позиція є зваженою.

Згодом він спростував свою гучну заяву про введення військ до України. За його словами, у найближчому майбутньому не може бути й мови про розгортання французьких сил.