Президент Чехии не пускает своих солдат на войну в Украине

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Facebook/Petr Pavel

Президент Чехии Петр Павел отклонил большинство просьб чехов на разрешение воевать за Украину. С момента вступления в должность в марте прошлого года он рассмотрел 95 заявлений на разрешение присоединиться к ВСУ.

Об этом сообщает iRozhlas.

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Петр Павел ответил утвердительно только на 25 из 95 заявлений на разрешение присоединиться к ВСУ. Его предшественник Милош Земан также отклонил большинство просьб — за его каденцию разрешение получили 132 человека из 477 желающих.

Разрешения не получают те, кто имеет судимость, полицейские, профессиональные военные, действующие резервисты и те, кто проходил базовую военную службу в прошлом.

Как известно, разрешение от президента — необходимый шаг для тех чехов, которые хотят легально помочь Украине бороться с русским. В противном случае их ждет уголовное преследование.

В этом году только пять чехов по разрешению Павела ушли на фронт в Украине.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. В кулуарах торжественного открытия Олимпийской деревни в Сан-Сен-Дене он подчеркнул, что его позиция взвешена.

Впоследствии он опроверг свое громкое заявление о вводе войск в Украину. По его словам, в ближайшем будущем не может быть и речи о развертывании французских сил.