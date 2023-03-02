​​​​​​​Президент Чехії Павел назвав приблизні терміни передачі Україні винищувачів

Україна, за словами Петра Павла, отримає винищувачі орієнтовно через пів року

Станом на початок весни українська армія потребує перш за все танки та бронетранспортери. Крім того, Україні потрібні далекобійна артилерія та потужна система ППО.

Про це новий президент Чеської Республіки Петр Павел заявив у інтерв’ю німецькому виданні Zeit Online.

Зброя для України

Відповідаючи на питання журналіста про те, які види озброєння зараз потрібні Україні, Павел зазначив, що, перш за все, це важкі бойові танки та бронетранспортери.

Крім того, ЗСУ потребують далекобійну артилерію, аби утримувати російську армію подалі від своїх позицій.

Також Силам оборони України треба надати керовані ракети дальністю від 80 до 150 кілометрів та потужну систему протиповітряної оборони проти винищувачів та крилатих ракет. "Зараз вони становлять серйозну загрозу для солдатів, цивільного населення та інфраструктури", — зазначив чеський президент.

Коли Україна отримає літаки

Щодо передачі Україні західних винищувачів, то тут Петр Павел теж висловив упевненість — у перспективі ця військова техніка теж має бути надана українській армії.

"Але ми говоримо про пів року чи більше. Тому що це потребує підготовки спеціалістів, льотного та наземного персоналу, логістики, наземної безпеки", — зазначив очільник Чехії.

Нагадаємо, Петр Павел розповів журналістам, що внаслідок війни проти України рф тривалий час буде нестабільною і НАТО важливо бути готовим до різних сценаріїв. Крім того, він не дуже вірить у швидке "прозріння" росії і її розворот до налагодження нормальних відносин зі світом.

Фото: Facebook Петра Павела